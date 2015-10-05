|
|
|
Психологія та саморозвиток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Пон 19 січ, 2026 19:30
Если в начале становления формальных операций дети могут с трудом решить классическую логическую задачу: «Волосы Коли светлее, чем у Миши, но темнее, чем у Артема. У кого из них волосы темнее всех — у Коли, Миши или Артема?», то к концу периода подростки демонстрируют систематический подход в мышлении.
Е. Пил приводит описание рассуждений младших и старших подростков о следующем событии: «Только храбрым летчикам разрешается летать над высокими горами. Пилот одного истребителя, пролетая над Альпами, врезался в канатную дорогу и порвал главный трос, из-за чего несколько кабинок упали вниз на ледник. Погибло несколько человек». Дети с конкретно-операциональным мышлением отвечали примерно так: «Я думаю, этот пилот не очень хорошо летал».
Подростки, мышление которых уже соответствовало уровню формальных операций, рассуждали, высказывая серию гипотез: «Может быть, он не знал, что на его пути находится канатная дорога, или летел слишком низко. Возможно еще, что перед стартом или уже во время полета у него испортился компас, поэтому он сбился с курса и врезался в трос» [106].
Рациональное мышление позволяет подростку рассмотреть несколько причин события, проанализировав вероятность каждого из вариантов и сконструировать последовательность произошедшего. Масштабное изучение мышления подростков показало, что менее половины из них находится на уровне формально-логического мышления, а многие взрослые так и не достигают формальных операций и используют системное логическое мышление лишь в некоторых ситуациях.
Неспособность достичь формализации мышления обычно связана с ограниченностью интеллектуальных способностей различного генеза и нестимулирующим, обедненным культурным окружением. Анализируя данные Пиаже, исследователи подчеркивают, что подростков, с которыми работал мастер, окружала интеллектуально обогащенная среда (эрудированные люди, интеллектуальная деятельность, стимуляция познавательной активности), что позволило констатировать у большинства подростков развитое формальнологическое мышление.
При этом сам Пиаже считает, что способность к формально-логическому мышлению может проявляться не всегда, а лишь в значимых или вызывающих неподдельный интерес ситуациях.
Способность продуцировать идеи и развивать их также связана с достижением формальных операций. Только с появлением в мышлении символов второго уровня (символы для обозначения символов) дети начинают адекватно понимать метафоры, карикатуры и многозначность знакового мира сознания.
Способность отличить возможное от реального позволяет подростку не только понять, что значит быть взрослым, но и представить, каким он может стать, особенно в идеальных условиях. Постоянно сравнивая то, что есть, с тем, что могло бы быть, подростки становятся чрезвычайно критичны в отношении взрослых и превращаются в бунтарей-идеалистов.
Многие авторы считают, что полное развитие самосознания невозможно до тех пор, пока подросток не достигнет в своем когнитивном развитии стадии формальных операций. Благодаря гипотетико-дедуктивному мышлению адаптация подростка во взрослой жизни становится более полной и адекватной. Таким образом, стадия формальных операций задает следующие характеристики мышления.
„Логичность мышления: окончательное разделение формы и содержания знания, способность строить мысленные предположения о взаимном влиянии переменных и устанавливать причинноследственные отношения, учитывая все значимые факты.
Гипотетичность мышления: возникновение способности действовать с гипотезами, выдвигать и доказывать их, создавать идеи.
Комбинаторность мышления: формирование способности к комбинаторике (классификации классификаций), оперированию объектами, отношениями и предположениями; способность выявить связь между двумя и более переменными.
Обратимость мышления: достижение синтеза двух форм обратимости: инверсии (обратность) и реципрокности (взаимность), способность действовать в плане возможности, возвращаясь к исходной позиции и одновременно мысленно удерживать прямое и обратное действие.
Интроспективность мышления: способность размышлять о собственном мышлении, развитие интеллектуальной рефлексии.
Гибкость мышления: способность предлагать различные интерпретации событий и прослеживать логику рассуждений каждого из участников ситуации, децентрация.
Абстрактность мышления: развитие способности применять символы для замещения символов, формирование абстракции нового уровня как выход за границы возможного.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31262
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2532 раз.
- Подякували: 3513 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|14151
|
|