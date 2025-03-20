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Напої

Напої
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 18:56

Напої

Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:05

Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Та це не вино, а напій на базі вина. Стало популярним в російській імперії за збігом обставин і з волі петра 1. Ніякого сакрального сенсу не має.
Тут не може бути "верхнього сегменту", бо це масовий кріплений алкогольний продукт.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 19:15

  Hotab написав:Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

Кагор если сделать с приправами и яблоко/апельсин, то отличный глинтвейн ) в подвале не жарко )
stm
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47

  Hotab написав:Banderlog

церковного кагору


Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))
тут все залежить від компанії і атмосфери.
По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх. :lol:
Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)
Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.
Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)
Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.
Портвейн теж може бути і шмурдяком.
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Щодо рому...
Ароматизовані з соком теж можу,
раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому
теж так нічо... компанія була хороша)
А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.
Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:06

  Banderlog написав:Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:15

Сибарит
Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))
Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:33

  Сибарит написав:
  Banderlog написав:Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
на петра першого там все валять)
на рахунок прав на назву, то авторське право сумнівна тема)
но хай буде назва церковний кагор)
Виноград в північних регіонах не набирає потрібної сахаристості. Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
Щодо алкашества попів, то вкусовщина)
ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 21:58

  Hotab написав:Сибарит
Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))
Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)


..не , К'ЯНТІ з Лідла я відкуштував в Хорватії 2024 у жовтні .
...добре що зі мною був ранітідін .

Зараз на мене накладуть анафему , але ШАБО -каберне гранд резерво найкраще !
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:16

  Banderlog написав: ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?

Я против использования названий не по назначению.
Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 19 бер, 2025 22:48

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?

Я против использования названий не по назначению.
Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁

Даж коли конякою вгощаєте ви а гість просить коли? :lol:
Banderlog
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