церковного кагору
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
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Додано: Сер 19 бер, 2025 18:56
Напої
Banderlog
Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:05
Напад росії і білорусі на Україну
Та це не вино, а напій на базі вина. Стало популярним в російській імперії за збігом обставин і з волі петра 1. Ніякого сакрального сенсу не має.
Тут не може бути "верхнього сегменту", бо це масовий кріплений алкогольний продукт.
Додано: Сер 19 бер, 2025 19:15
Кагор если сделать с приправами и яблоко/апельсин, то отличный глинтвейн ) в подвале не жарко )
Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47
) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))
тут все залежить від компанії і атмосфери.
По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх.
Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)
Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.
Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)
Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.
Портвейн теж може бути і шмурдяком.
Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт
Щодо рому...
Ароматизовані з соком теж можу,
раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому
теж так нічо... компанія була хороша)
А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.
Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт.
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:06
Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.
Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.
То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта.
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:15
Сибарит
Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))
Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:33
на петра першого там все валять)
на рахунок прав на назву, то авторське право сумнівна тема)
но хай буде назва церковний кагор)
Виноград в північних регіонах не набирає потрібної сахаристості. Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.
Щодо алкашества попів, то вкусовщина)
ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?
Додано: Сер 19 бер, 2025 21:58
..не , К'ЯНТІ з Лідла я відкуштував в Хорватії 2024 у жовтні .
...добре що зі мною був ранітідін .
Зараз на мене накладуть анафему , але ШАБО -каберне гранд резерво найкраще !
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:16
Додано: Сер 19 бер, 2025 22:48
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