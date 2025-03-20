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#12> Додано: Сер 19 бер, 2025 18:56 Напої Banderlog



церковного кагору





Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Hotab Повідомлень: 14484 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 19:05 Напад росії і білорусі на Україну Hotab написав: Banderlog



церковного кагору





Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Та це не вино, а напій на базі вина. Стало популярним в російській імперії за збігом обставин і з волі петра 1. Ніякого сакрального сенсу не має.

Тут не може бути "верхнього сегменту", бо це масовий кріплений алкогольний продукт. Та це не вино, а напій на базі вина. Стало популярним в російській імперії за збігом обставин і з волі петра 1. Ніякого сакрального сенсу не має.Тут не може бути "верхнього сегменту", бо це масовий кріплений алкогольний продукт. Faceless

Модератор Повідомлень: 35507 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1470 раз. Подякували: 8148 раз. Профіль 4 9 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 19:15 Hotab написав: Banderlog



церковного кагору





Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

Кагор если сделать с приправами и яблоко/апельсин, то отличный глинтвейн ) в подвале не жарко ) Кагор если сделать с приправами и яблоко/апельсин, то отличный глинтвейн ) в подвале не жарко ) stm

Повідомлень: 5553 З нами з: 04.03.15 Подякував: 72 раз. Подякували: 680 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 20:47 Hotab написав: Banderlog



церковного кагору





Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?)) Може мені не потрапляв до рук якийсь верхній сегмент, але пару раз пробував - пійло пійлом. Що там за особлива така рецептура у того Кагору, щоб звати його «церковним»?? ? Чому не можна давати вірунам просто Кьянті чи Бордо?))

) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))

тут все залежить від компанії і атмосфери.

По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх.

Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)

Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.

Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)

Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.

Портвейн теж може бути і шмурдяком.

Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Щодо рому...

Ароматизовані з соком теж можу,

раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до рому

теж так нічо... компанія була хороша)

А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.

Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт. ) бо бє одразу по голові як церковний дзвін)))тут все залежить від компанії і атмосфери.По перше свій шлях до алкоголізму я починав в дитинстві з вин букет молдавії і кишинівських цукерок виноград в спирту. Потім церковного кагору після служби в неділю. Причастне вино виливати гріх.Веселе парубоцтво продовжилось з безотказного засобу соблазнєнія лікеру амаретто), дичайша бормотуха скажу я вам но бідність і причуди статевого відбору в жіноцтва не лишило мені вибору)Корочє, в мене є склонность до десертного вина і наливок.Бухати тим не рекомендую а напополам пляшку в 11 ранку на тще серце з кимсь з сіськами нормальний підхід до справи)Молдовські подобаються, а з українських зараз болград років 5 тому пробував.Портвейн теж може бути і шмурдяком.Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спиртЩодо рому...Ароматизовані з соком теж можу,раз засипав цукром і корицею дольки ананасу щоб карамелізувати на сковорідці до ромутеж так нічо... компанія була хороша)А в чоловічій кагор хіба в дзвіниці, чи на водохреща після ополонки, або на хрестинах.Взагалі, якщо пянка чоловіча і на більше 3х особєй то пити однозначно треба водяру, або як я тут шпирт. Banderlog

Повідомлень: 2297 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 21:06 Banderlog написав: Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.

Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.

То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта. Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7872 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 21:15 Сибарит

Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))

Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували) Hotab Повідомлень: 14484 З нами з: 15.02.09 Подякував: 384 раз. Подякували: 2330 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 21:33 Сибарит написав: Banderlog написав: Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт Церковний кагор бо рецепт розроблений по спецзаказу церкви. Там зброджують вигрітий виноградний сік, а потім додають спирт

Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.

Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.

То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта. Вообще-то изначально Кагор является сухим вином, рецепт которого разработан во французском городе Кагор.Существует легенда, что именно настоящий Кагор был навязан церкви в качестве ритуального Петром1.То, что попам-алкашам показалось мало крепости, и они стали выдавать шмурдяк за Кагор, не даёт им ни прав на название, ни авторства рецепта. на петра першого там все валять)

на рахунок прав на назву, то авторське право сумнівна тема)

но хай буде назва церковний кагор)

Виноград в північних регіонах не набирає потрібної сахаристості. Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.

Щодо алкашества попів, то вкусовщина)

ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів? на петра першого там все валять)на рахунок прав на назву, то авторське право сумнівна тема)но хай буде назва церковний кагор)Виноград в північних регіонах не набирає потрібної сахаристості. Даж в німеччині гітлер дозволив цукор додавати.Щодо алкашества попів, то вкусовщина)ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів? Banderlog

Повідомлень: 2297 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 21:58 Hotab написав: Сибарит

Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))

Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували) Ясно. В сегменті недорогих червоних залишусь з Кьянті. Хоча деякі баришні кажуть, що воно надто «чоловіче»))Ну тут треба визнати, я не ліз в сегмент 15+ євро по Кьянті. Недорогі з Лідла мене цілком влаштовували)



..не , К'ЯНТІ з Лідла я відкуштував в Хорватії 2024 у жовтні .

...добре що зі мною був ранітідін .



Зараз на мене накладуть анафему , але ШАБО -каберне гранд резерво найкраще ! ..не , К'ЯНТІ з Лідла я відкуштував в Хорватії 2024 у жовтні ....добре що зі мною був ранітідін .Зараз на мене накладуть анафему , але ШАБО -каберне гранд резерво найкраще ! холява 2 Форумчанин року Повідомлень: 5221 З нами з: 27.09.12 Подякував: 4138 раз. Подякували: 4538 раз. Профіль 5 22 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 22:16 Banderlog написав: ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів? ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?

Я против использования названий не по назначению.

Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁 Я против использования названий не по назначению.Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁 Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7872 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6409 раз. Подякували: 21420 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 19 бер, 2025 22:48 Сибарит написав: Banderlog написав: ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів? ви проти міцного алкоголю? Чи проти кокиейлів?

Я против использования названий не по назначению.

Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁 Я против использования названий не по назначению.Все остальное - дело вкуса. Я даже не очень против коктейля "Идиот" 😁

Даж коли конякою вгощаєте ви а гість просить коли? Даж коли конякою вгощаєте ви а гість просить коли? Banderlog

Повідомлень: 2297 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 44 раз. Профіль ВідповістиЦитата #12> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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