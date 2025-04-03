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Finance.ua: Інвестиції у види транспорту: варіанти,...
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Додано: Вів 15 кві, 2025 18:46
Пропонуємо до обговорення:
Зробили акцент на декількох напрямках
В цій статті Finance.ua проаналізував, у що можна вкладатися, які за кожним з варіантів мають бути початкові вкладення, які є перспективи, переваги й недоліки інвестувань в різні види транспорту та порахуємо приблизну дохідність.
Дивися повний текст Інвестиції у види транспорту: варіанти, перспективи, особливості, які варто врахувати
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D2
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Додано: Вів 15 кві, 2025 18:46
Дуже крута стаття. Багато для себе підчерпнув.
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dide398
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Додано: Сер 16 кві, 2025 14:58
dide398 дякуємо за фідбек🤝
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