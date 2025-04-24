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Корпоративне навчання
від Академії Мінфін

Корпоративне навчання від Академії Мінфін
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Повідомлення Додано: Чет 24 кві, 2025 09:41

Корпоративне навчання від Академії Мінфін

Форумчани!

Чи є серед вас ейчари або власники бізнесів? Хочемо повідомити, що Академія Мінфін запустила корпоративні програми з фінансової грамотності для команд.
Зображення

Реєстрація вже відкрита! Обирайте зручний формат навчання та надайте своїм співробітникам знання, що допоможуть легше справлятися з викликами часу, позбутися стресу через фінанси й зосередитись на роботі.

Щоб навчання було максимально ефективним, Академія адаптує програму під кожен конкретний запит, враховуючи побажання й потреби бізнесу.

🤝 Бажаєте обговорити умови співпраці?

Заповніть заявку на сайті й чекайте на зворотний зв’язок
Ірина_
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