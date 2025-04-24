Корпоративне навчання від Академії Мінфін

Чи є серед вас ейчари або власники бізнесів? Хочемо повідомити, що Академія Мінфін запустила корпоративні програми з фінансової грамотності для команд.
Реєстрація вже відкрита! Обирайте зручний формат навчання та надайте своїм співробітникам знання, що допоможуть легше справлятися з викликами часу, позбутися стресу через фінанси й зосередитись на роботі.
Щоб навчання було максимально ефективним, Академія адаптує програму під кожен конкретний запит, враховуючи побажання й потреби бізнесу.
🤝 Бажаєте обговорити умови співпраці?