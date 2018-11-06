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Finance.ua: Споживчий кредит:
як обрати найвигідніші...

Finance.ua: Споживчий кредит: як обрати найвигідніші...
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Як оформити кредит, нюанси та проблеми, що виникають під час кредитування, кредитні ставки та ризики.
Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:42

Finance.ua: Споживчий кредит: як обрати найвигідніші...

Пропонуємо до обговорення:
Цей вид кредитування дає можливість негайно отримати бажану річ, а виплату коштів за неї відтермінувати
Finance.ua у цьому матеріалі розповідає про те, на що варто звертати увагу під час оформлення споживчого кредиту, як уникнути переплат за кредитом та що наразі можуть запропонувати банки клієнтам.

Дивися повний текст Споживчий кредит: як обрати найвигідніші умови та на що звертати увагу
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Повідомлення Додано: Пон 28 кві, 2025 12:43

сенс забыли с его хамелеоном
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 29 кві, 2025 10:53

Вітаю!

Дякуємо за ваш відгук. Справа в тому, що в матеріал додавали не всі банки, які можуть надати споживчий кредит, а лише топ-5 на нашу думку, тому Сенс сюди і не потрапив. Певен, в майбутньому для Сенс знайдеться місце
a_surkov
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