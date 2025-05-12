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Finance.ua: Оплата комуналки:
з яких карток платити...

Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...
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Питання, що пов'язані з банківськими картками
Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39

Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

Пропонуємо до обговорення:
Огляд Finance.ua
У цьому матеріалі Finance.ua відібрав топ-5 банків, з яких оплачувати комуналку вигідно.

Дивися повний текст Оплата комуналки: з яких карток платити вигідніше
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:39

Шановні читачі!

А Ви яким банком найчастіше користуєтесь для оплати комуналки?
Чи маєте свій улюблений спосіб, який вважаєте найзручнішим або вигідним?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:57

Приватбанк (Приват24 (онлайн)) за комуналку комісію не брав ні разу за останні 6 років. Це за газ, постачання газу, світло, вода, та сміття. А у вас 1 або 3 гривні - не було такого )
ruslanyur
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:58

Ірина_ Найчастіше ПУМБ - так як маю його картку, моно - поволі, інколи Приват.
До абанку - поки не дотичний, але прочитав що в них також без комісії, тому можливо і на абанк перейду.
Востаннє редагувалось ValNa82 в Пон 12 тра, 2025 12:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2025 11:58

Re: Finance.ua: Оплата комуналки: з яких карток платити...

Мені найзручніше Приватом оплачувати. Вже не перший рік. Через сенс, пумб не все відображає.
Харьков
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