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Finance.ua: Яким буде курс
долара та куди краще...

Finance.ua: Яким буде курс долара та куди краще...
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:37

Finance.ua: Яким буде курс долара та куди краще...

Пропонуємо до обговорення:
Зібрали для вас усю цікаву інформацію з події для інвесторів
Finance.ua в цьому матеріалі розповідає про те, як пройшла подія.

Дивися повний текст Яким буде курс долара та куди краще інвестувати: найважливіше з Invest Talk Summit 2025
D2
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 тра, 2025 21:37

"Фінансовий експерт" Олексій Козирєв, який сказав, що ОВДП перекриває девальвацію гривні, а тому в них точно можна вкладатися.

Це було колись. В травні 2025 НБУ сповістив що споживча інфляція досягла 15,1% річних. Вам буде залишатись 84,9% (0,849)
Вот простий спосіб розрахунку дохідності ОВДП з урахуванням інфляціЇ :
1) дані ОВДП беремо з табліци https://mustbe.pp.ua/tables/ovgz - ціну купівлі ОВДП та різницю за рік в гривнях.
2) знаходимо суму ціни та різниці за рік та множимо на 0,849;
якщо результат меньше ціни купівлі ОВДП у вас буде збиток.

Зараз більшість ОВДП не перекриває нфляцію і дає збитки і Олексій Козирєв мав би це знати.
iurii44
 
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