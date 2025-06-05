Привласнювали гроші з державної програми підтримки садівницт

🔍 Як працювала схема:
▪️ Комерсанти у змові з чиновниками подавали фейкові заявки через електронні сервіси.
▪️ Гроші виділялися на ділянки, де сади вже існували або взагалі не оброблялися.
▪️ Отримані кошти «відмивали» через фіктивні ФОПи й компанії без реальних поставок.
🌱 Більшість «садів» виявилися бур’янами й чагарниками без слідів культивації, зрошення чи догляду.
📂 Проведено понад 45 обшуків. Вилучено документи, печатки, банківські картки та інші докази.
👥 Фігуранти свідомо мали намір заволодіти бюджетними коштами: відкрито обговорювали підробку документів і відсутність насаджень.
📖 Кримінальне провадження розпочато за:
⚫️ ч. 2 ст. 364 - зловживання службовим становищем;
⚫️ ч. 2 ст. 222 - шахрайство з фінансовими ресурсами;
⚫️ ч. 2 ст. 209 - відмивання злочинних доходів.
⛓ Покарання — до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна
⚙️ Розслідування триває. Заплановано низку експертиз.
ℹ️ Детальніше читайте на сайті кіберполіції за посиланням