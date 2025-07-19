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Finance.ua: Нові тарифи
мобільних операторів: що...

Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 12:17

Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...

Пропонуємо до обговорення:
Про ціни від Київстар, Lifecell та Vodafone
Зростання тарифів мобільного зв’язку в Україні є відчутним для мільйонів користувачів. Попри війну, економічну нестабільність і зниження платоспроможності населення, оператори змушені підвищувати ціни через зростання витрат, зокрема на електроенергію та ремонт мереж після обстрілів, а також через необхідність інвестицій у розвиток цифрової інфраструктури. У цьому матеріалі Finance.ua пропонує повний огляд актуальних тарифів, позиції компаній і прогнози щодо майбутніх змін.

Дивися повний текст Нові тарифи мобільних операторів: що змінюється для абонентів
D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 12:17

Шановні читачі, чи змінили Ви тариф або оператора після останнього підвищення цін?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 16 чер, 2025 12:51

Ірина_
Дві сімки юзаю. По черзі. На звʼязку вони обидві завжди, але пакет поповнюю один.
Що це дає?
Якщо одну сімку довго не поповнювати, оператор починає пропонували акційний тариф на кілька місяців або на рік. Переходимо. Інший пакет відлежується без поповнень.
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 19:51

Re: Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...

Я правильно понимаю,что самый дешевый тариф по предоплате у Vodafone -270 грн? А У Lifecell нет предоплаты вообще? Заранее Спасибо за ответ.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 21:05

igor_egor202 Та зовсім ні. Є індивідуальні пропозиції від 300 грн за рік. І їх майже гарантовано зроблять, якщо трохи на паузу поставити оплату.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 26 лип, 2025 22:37

Ой+ ну так у Водавона за 270 грн покупаешь и можно и не платить больше и входящие и смс проходят.
igor_egor202
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 06:53

igor_egor202 Якщо це вважати користуванням, то так. Щоб номер не закрили раз в рік 5 грн. Можна і за 50 грн/міс пакет https://www.vodafone.ua/rates/prepay/vodafone-device-s
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 09:58

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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 13:14

Re: Finance.ua: Нові тарифи мобільних операторів: що...

Раз в тиждень водафон взагалі на халяву дає "день без турбот" - 30 хв інші номери, безліміт мережа та 5 гб. Якщо мати 7 карток - то повна халява.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 27 лип, 2025 17:37

Ой+ У меня есть основной номер,которым я активно пользуюсь.Сейчас хочу еще дополнительно несколько сим-карт с предоплатой взять.Естественно цена имеет значение.
igor_egor202
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