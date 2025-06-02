|
|
|
Finance.ua: Закон про множинне громадянство в Україні:...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:39
Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про головне, що треба знати
Основна і революційна для України новація – вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав. Finance.ua в цій статті пояснює деталі.
Дивися повний текст Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
-
D2
-
-
- Повідомлень: 406
- З нами з: 28.03.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 чер, 2025 12:39
Шановні читачі!
Чи підтримуєте Ви можливість зберігати українське громадянство після отримання паспорта іншої держави? Чому так або чому ні?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 5002
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1122 раз.
- Подякували: 2045 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 23 чер, 2025 13:41
Ірина_ написав:Шановні читачі!
Чи підтримуєте Ви можливість зберігати українське громадянство після отримання паспорта іншої держави? Чому так або чому ні?
Фактично воно і так зберігалося. Це закон як раз для того, щоб були і юридичні підстави
-
The_Rebel
-
-
- Повідомлень: 759
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 188 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|