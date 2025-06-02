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Finance.ua: Закон про множинне
громадянство в Україні:...

Finance.ua: Закон про множинне громадянство в Україні:...
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 12:39

Finance.ua: Закон про множинне громадянство в Україні:...

Пропонуємо до обговорення:
Розповідаємо про головне, що треба знати
Основна і революційна для України новація – вводиться поняття «множинне громадянство (підданство)», під яким розуміється одночасна належність особи до громадянства (підданства) двох або більше держав. Finance.ua в цій статті пояснює деталі.

Дивися повний текст Закон про множинне громадянство в Україні: що змінюється для людей, які розпоряджаються активами
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 12:39

Шановні читачі!

Чи підтримуєте Ви можливість зберігати українське громадянство після отримання паспорта іншої держави? Чому так або чому ні?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 23 чер, 2025 13:41

  Ірина_ написав:Шановні читачі!

Чи підтримуєте Ви можливість зберігати українське громадянство після отримання паспорта іншої держави? Чому так або чому ні?

Фактично воно і так зберігалося. Це закон як раз для того, щоб були і юридичні підстави
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