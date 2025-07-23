Я єдиний хто зможе Вас нввчити правильно рахувати до 20.
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Додано: Сер 23 лип, 2025 14:05
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:06
Пан Панда
не будьте Скруджем Мак-Хрюком
Выделите денег под гарантии лучших людей форума на поминки Оззи
Не в Велюре, но хотя бы с коньяком и шашлыками
Гарантирую что и вас тоже мы будем так же провожать с салютом и цыганами.
А за неделю "ДО" устроим фест на Трое и вы нам что то из репертуара "Коррозии металла" и "Ореста Лютого" с трона сидя споёте.
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:08
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 23 лип, 2025 14:11
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