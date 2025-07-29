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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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  #<1 ... 11121314
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:12

  Investor_K написав:
  барабашов написав:Так панда ж травоядная, борцами сумо не питается.
Или ядовитая?
Или таки медведёвая родина "Таймыр"???


Тепер Ваша черга, пане Барабашов.
Я вибачаюсь, що вчора трохи зарано потурбував. Зарано - бо ви маєте спочатку написати по темі. За що Ви цінуєте Інвестора_К? Украінською будь ласка. І вже за результатами аналізу написаного вами я буду розуміти подальшу траєкторію спілкування. Сподіваюсь, що ви сміливий воїн-сумоіст, який здатен написати про мене правду, яка була б для мене приємною. Хоча це буде для вас сміливим вчинком - піти проти загального тренду і продемонструвати свою власну точку зору.
З іншого боку, ви ж побачили і позитивно оцінили, як мною з дотриманням принципів кошерності були декласовані місцеві забіяки. Воно Вам таки треба?

він розробник нової "боротьби" з українським колоритом - кабанчик-втікаїст :D й сміливий тут не підходить :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 11:18

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Пане Шамане. Це реально смішно )))
Investor_K
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