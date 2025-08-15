RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:20

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?

Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!

Не треба було доручати лузеру таку справу.

Шевченку Толіку? :lol:
Андрюха з Шевченків краще буде , ага)
А Тараса краще і не згадувати 😅
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:01

Полісся фіалок не пройде.
Шахтар хз з Серветтом.
Динамо Маккабі не пройде.
Селяві
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:44

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:09

  fox767676 написав:Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"

Навряд чи. Я все рівно вболіватиму за наших на міжнародній арені. Але в ДК потрібні системні зміни
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:43

Шах і мат!©

  Investor_K написав:Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити.
Шах і мат хоботу)))
І це ще не згадувалось, до чого, а головне ЧИМ він довів свою дочку, що вона його ненавидить! :shock:

Страшна історія життя маніяка/збоченця... :shock:
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:50

  Успіх написав:
  Investor_K написав:Не треба було доручати лузеру таку справу. Він вміє тільки дружину до самогубства доводити.
Шах і мат хоботу)))
І це ще не згадувалось, до чого, а головне ЧИМ він довів свою дочку, що вона його ненавидить! :shock:

Страшна історія життя маніяка/збоченця... :shock:

Я хочу захистити хотаба. Бо не всі народжуються по любові батьків. Деякі є результатом згвалтування з використанням бракованих засобів запобігання. Такі складні історії відображаються на людях.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:00

Re: За що

  Investor_K написав:результатом згвалтування
... тому дочка його ненавидить
  Investor_K написав:Такі складні історії
...отаке життя хобота
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:07

  Успіх написав:
  Investor_K написав:результатом згвалтування
... тому дочка його ненавидить
  Investor_K написав:Такі складні історії
...отаке життя хобота

для нього перша обовківка хотаб - це як уособлення батька, а fox1313 - невдаха матір. А разом наче єдина сімя, які разом накинулись на старого діда. За що на мене накинулись? Бо я розумніший і талановитіший за суму його обліківок
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 11:12

І це при тому, що я звичайний троєщинський дід з прогресуючою деменцією. А що тоді собою є хотаб?
Powered by phpBB.