Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 06:20

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Шахтар сьогодні пройде Панатінавкос?

Поки дуже складно. І мені треба вже лягати спати, бо рано на роботу.
Прошу хотаба інформувати про перебіг плдій. Надобрані!

Не треба було доручати лузеру таку справу.

Шевченку Толіку? :lol:
Андрюха з Шевченків краще буде , ага)
А Тараса краще і не згадувати 😅
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 07:01

Полісся фіалок не пройде.
Шахтар хз з Серветтом.
Динамо Маккабі не пройде.
Селяві
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 09:44

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 10:09

  fox767676 написав:Это можно подшить в серию "Как умирали кумиры"

Навряд чи. Я все рівно вболіватиму за наших на міжнародній арені. Але в ДК потрібні системні зміни
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:11

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

На жаль, дуже цікаві повідомлення зникли.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 13:21

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Та главное шоб вы нэ зныклы
Вон ЛАДа вроде с выходных нет
Старикана года полтора, но он в пендосии, а там его хоть с капельницами и на каталке, но так переплывать Стикс не отпустят.
Информируйте нас что вы ещё живы даже если начнёте забывать буквы и слова.
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 14:32

  барабашов написав:Та главное шоб вы нэ зныклы
Вон ЛАДа вроде с выходных нет
Старикана года полтора, но он в пендосии, а там его хоть с капельницами и на каталке, но так переплывать Стикс не отпустят.
Информируйте нас что вы ещё живы даже если начнёте забывать буквы и слова.

А ви хто?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:34

Investor_K ваш помощник от КГБ-ОБХСС по приумножению ваших капиталов и оптимизации управления ими
Доброжелательный доброделатель
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 16:44

  барабашов написав:Investor_K ваш помощник от КГБ-ОБХСС по приумножению ваших капиталов и оптимизации управления ими
Доброжелательный доброделатель

А де херсонський півень?
Повідомлення Додано: П'ят 15 сер, 2025 17:03

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Его петушат
