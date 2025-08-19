Якщо буде якась проблема в Африкансських степах - пишіть. Ми ж з вами друзі.
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 18 сер, 2025 20:55
Додано: Вів 19 сер, 2025 01:14
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Я канеш здогадувався що у мене є такий друг, але думав то Долярек підкаже.. він теж друг
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:30
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Який же я все таки інтелігентна людина!
Додано: Вів 19 сер, 2025 11:38
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Да
Но не забывай про 20й арматурный прут творящий добродетель(другу)
