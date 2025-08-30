RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 34353637>
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:16

  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:17

  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:21

  Investor_K написав:
  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?

Нажвль хотаб -хуйло
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3931
З нами з: 23.05.14
Подякував: 622 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 09:27

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

[Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголік пише подібні речі, я згадую анекдот:


Біжить заєц по лісу і кричить
- вовки сволочі!! Вовки сволочі!
Його ведмідь зустрічає:
- Заяц, постидись , у тебе що молоко на губах не обсохло
- То не молоко, то вовки-сволочі!!

Hotab
 
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:07

Це все цікаво. Але питання відкрите.
Хто буде співати пісні на честь великого Інвестора?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:08

Мені ж треба не просто взяти участь у виборах народного депутата, а отримати перемогу!!!
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:16

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:
  Shaman написав:ви тут стільки приділяєте уваги Троєщині. пропоную обрати гімн :oops:

Я планував, щоб хотаб з цією піснею ходив по вагонам метро з моім фото під час виборів. Але той щось ніяк ще не може заспівати. Як його примусити?

Нажвль хотаб -хуйло

Вадиме, Ви заспіваєте?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:17

  Investor_K написав:Мені ж треба не просто взяти участь у виборах народного депутата, а отримати перемогу!!!

Втратив дід сноровку.
Пʼяний Вадік , відомий співак після стакана, сам заглянув, але дід нагадує героя Миронова в «діамантовій руці» посеред води питаючи про допомогу.
Hotab
 
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:26

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Hotab написав:Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголікх

моя робота
але я здивований як він тоді швидко зооріентувався в налаштуваннях
є ще якісь нейрони у макітрі
fox767676
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4129
З нами з: 13.06.20
Подякував: 399 раз.
Подякували: 185 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 10:39

  fox767676 написав:
  Hotab написав:Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголікх

моя робота
але я здивований як він тоді швидко зооріентувався в налаштуваннях
є ще якісь нейрони у макітрі

Я йому також пропонував в Дніпрі показати документи про безпосередню участь за всі роки з 2014 по 2023, він відповів уклончіво «мені страшно, я усцявся». Пізніше я побачив , що кнопку «особисті» він всковиряв
Hotab
 
Повідомлень: 16043
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2475 раз.
 
Профіль
 
4
4
2
  #<1 ... 34353637>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1380)
30.08.2025 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.