RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 34353637
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:18

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Вадиме.
У цій ситуації ваше мовчання грає проти вас. Або напишіть, або заспівайте
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:24

  Hotab написав:
  fox767676 написав:
  Hotab написав:Щоразу коли наш переляканий з закритими особистим повідомленнями алкоголікх

моя робота
але я здивований як він тоді швидко зооріентувався в налаштуваннях
є ще якісь нейрони у макітрі

Я йому також пропонував в Дніпрі показати документи про безпосередню участь за всі роки з 2014 по 2023, він відповів уклончіво «мені страшно, я усцявся». Пізніше я побачив , що кнопку «особисті» він всковиряв

Спілкування двох половинок однієі людини. Така мила дискусія))))
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10642
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 30 сер, 2025 11:33

  UA написав:
  Investor_K написав:Який у вас зріст та вага?

Десь 165см на 65кг
Хотаб дуже сильний але днуже легкий

Так он же говорил что у него 94кг против моих 118ти
Получается что пилот наш больше похож на Весельчака У и тов. А.Жданова перед смертью чем на Рэмбу
Хорошо кормят в ООНовских столовых!
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5330
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 34353637
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1380)
30.08.2025 11:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.