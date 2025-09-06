|
За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:31
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.
до речі, Ларрі старший за вас. ви теж так виглядаєте?
Так у мене також ніс перебитий.
это вам его другие члены вашей троещинской ОПГ рихтанули, когда вы начали делить золотишко, шо с помощью паяльника и эл.шнура ваше ОПГ у кооператоров в 89году одолжили на время(распада ссср-а), причём делили по принципу Попандопулы "это мине, это тоже мине, та и это тоже мине..."???
барабашов
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:54
Ще в середині 50-х у футбол у дворі головою виносив мяч з воріт. А Михйлик ногою. Хотів забити. Тому така історія.
Investor_K
Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:55
Наші програють
Investor_K
Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:50
У нас только Вусик выигрывает
И партия Легионов
А футбол и металлургия в ж...пе
Вы будете идти на выборы от троещинской ОПГ под лозунгом "Мудрость.Опыт.Правильный курс развития.Приумножение народного состояния.И никаких peace-доболов-ухылянтов похожих на тутешних Ш.Х.П. в наших рядах!"???
барабашов
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:20
барабашов написав:
У нас только Вусик выигрывает
И партия Легионов
А футбол и металлургия в ж...пе
Вы будете идти на выборы от троещинской ОПГ под лозунгом "Мудрость.Опыт.Правильный курс развития.Приумножение народного состояния.И никаких peace-доболов-ухылянтов похожих на тутешних Ш.Х.П. в наших рядах!"???
Про лозунг ще не думав. От ви мене за що цінуєте?
Investor_K
Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:39
Investor_K написав:
Наші програють
А склад такий, щоб не пропустити.
Investor_K
Додано: Суб 06 вер, 2025 03:30
Investor_K написав:
Наші програють
Великий і мудрий Інвестор як завжди правий
Investor_K
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:16
Хлопці, що там зі спортом?
Investor_K
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:34
Investor_K написав:
Хлопці, що там зі спортом?
"реформи" на марші.
раніше матчі збірної такого рівня як Україна Франція дивились більшість населення, навіть хто не дуже вболіває знали "шо там" від чоловіків та інших членів родини.
а зараз охват аудиторії події впав до 1% від населення, що "майже нуль" - на рівні стат. похибки.
фактично виходить що майже ніхто матчі збірної не дивиться.
sergey_stasyuk555
Додано: Суб 06 вер, 2025 19:42
sergey_stasyuk555 написав: Investor_K написав:
Хлопці, що там зі спортом?
"реформи" на марші.
раніше матчі збірної такого рівня як Україна Франція дивились більшість населення, навіть хто не дуже вболіває знали "шо там" від чоловіків та інших членів родини.
а зараз охват аудиторії події впав до 1% від населення, що "майже нуль" - на рівні стат. похибки.
фактично виходить що майже ніхто матчі збірної не дивиться.
Бо лише Мегого. Немає загальнонаціоональних каналів
Investor_K
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
