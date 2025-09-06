RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 38394041>
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:31

  Investor_K написав:
  Shaman написав:
  Investor_K написав:Це успішна людина. А у мене інший план. Мені головне - щоб хотаб погодився мене фінансово підтримувати. Щоб він вічно жив і працював. А я вічно жив і насолоджувався життям.

до речі, Ларрі старший за вас. ви теж так виглядаєте? :lol:

Так у мене також ніс перебитий.

это вам его другие члены вашей троещинской ОПГ рихтанули, когда вы начали делить золотишко, шо с помощью паяльника и эл.шнура ваше ОПГ у кооператоров в 89году одолжили на время(распада ссср-а), причём делили по принципу Попандопулы "это мине, это тоже мине, та и это тоже мине..."???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:54

Ще в середині 50-х у футбол у дворі головою виносив мяч з воріт. А Михйлик ногою. Хотів забити. Тому така історія.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 18:55

Украіна Франція футбол

Наші програють
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 19:50

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

У нас только Вусик выигрывает
И партия Легионов
А футбол и металлургия в ж...пе
Вы будете идти на выборы от троещинской ОПГ под лозунгом "Мудрость.Опыт.Правильный курс развития.Приумножение народного состояния.И никаких peace-доболов-ухылянтов похожих на тутешних Ш.Х.П. в наших рядах!"???
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5343
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 362 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:20

  барабашов написав:У нас только Вусик выигрывает
И партия Легионов
А футбол и металлургия в ж...пе
Вы будете идти на выборы от троещинской ОПГ под лозунгом "Мудрость.Опыт.Правильный курс развития.Приумножение народного состояния.И никаких peace-доболов-ухылянтов похожих на тутешних Ш.Х.П. в наших рядах!"???

Про лозунг ще не думав. От ви мене за що цінуєте?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 05 вер, 2025 21:39

  Investor_K написав:Наші програють

А склад такий, щоб не пропустити.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 03:30

  Investor_K написав:Наші програють

Великий і мудрий Інвестор як завжди правий
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:16

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Хлопці, що там зі спортом?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:34

  Investor_K написав:Хлопці, що там зі спортом?

"реформи" на марші.
раніше матчі збірної такого рівня як Україна Франція дивились більшість населення, навіть хто не дуже вболіває знали "шо там" від чоловіків та інших членів родини.
а зараз охват аудиторії події впав до 1% від населення, що "майже нуль" - на рівні стат. похибки.
фактично виходить що майже ніхто матчі збірної не дивиться.
sergey_stasyuk555
Аватар користувача
 
Повідомлень: 434
З нами з: 21.05.23
Подякував: 37 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 06 вер, 2025 19:42

  sergey_stasyuk555 написав:
  Investor_K написав:Хлопці, що там зі спортом?

"реформи" на марші.
раніше матчі збірної такого рівня як Україна Франція дивились більшість населення, навіть хто не дуже вболіває знали "шо там" від чоловіків та інших членів родини.
а зараз охват аудиторії події впав до 1% від населення, що "майже нуль" - на рівні стат. похибки.
фактично виходить що майже ніхто матчі збірної не дивиться.

Бо лише Мегого. Немає загальнонаціоональних каналів
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10681
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 918 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 38394041>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (2283)
06.09.2025 19:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.