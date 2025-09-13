RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:10

  Investor_K написав:
  Hotab написав:
  Investor_K написав:Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.

Де ваші діти?
Чому не на фронті?

Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?

Не бійтеся. Просто пожму руку. Правда, дуже дуже міцно. Бо ви ж мій друг.
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:11

  Investor_K написав:Яка справжня мета такого рішення?
Версія, що поідуть, легально повчаться і попрацюють, а потім повернуться з європейськими підходами - красива, але якась непереконлива

Зелена влада їх боїться, тому прагне здихатись
Повідомлення Додано: Суб 13 вер, 2025 18:19

  Faceless написав:
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий

Він, до речі, зараз наче норм. чєл :)
Powered by phpBB.