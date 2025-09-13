|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:10
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Прямо зараз у центрі Варшави. Величезна кількість чоловіків мобілізаційного віку з Украіни.
Де ваші діти?
Чому не на фронті?
Маю завдання піймати якогось півня хоч за хвіст, хоч за хобот. Він там щось в Африці накосячив. Ви у Варшаві коли будете і в якому готелі?
Не бійтеся. Просто пожму руку. Правда, дуже дуже міцно. Бо ви ж мій друг.
Investor_K
Повідомлень: 10712
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:11
Investor_K написав:
Яка справжня мета такого рішення?
Версія, що поідуть, легально повчаться і попрацюють, а потім повернуться з європейськими підходами - красива, але якась непереконлива
Зелена влада їх боїться, тому прагне здихатись
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2327
З нами з: 19.02.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 673 раз.
Профіль
Додано: Суб 13 вер, 2025 18:19
Faceless написав:
барабашов написав:Это на музыку Сани Медведева с Новосиба слова наклалИся?
Или всё таки Алекса Вебстера с "Каннибал корпс"?
Це наш пенсіонер отримав психологічну травму від пісень виконавця "шурА" з 90х, був такий беззубий
Він, до речі, зараз наче норм. чєл
sergey_sryvkin
Повідомлень: 2327
З нами з: 19.02.14
- Подякував: 636 раз.
- Подякували: 673 раз.
Профіль
