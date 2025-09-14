|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:10
Вадиме, результат бою є в інтернеті, якщо ви не дивилися онлайн
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:50
Investor_K написав:
Хто переможе, друзі? Яка ваша думка?
Я думаю, що Кроуфорд переможе по очкам
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 11:55
Investor_K написав:
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
Якщо барабана почухаєте між задніх лап - він може підхрюкати вам
Hotab
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:18
Hotab написав: Investor_K написав:
Хвилину тому правильність слів Великого Інвестора бачила вся планета
Перед тим за допомогою математичного аналізу було теоретично доведено те саме.
То хто д , нарешті, заспіває пісню на мою честь? Які пропозиціі?
[/quote]
Якщо барабана почухаєте між задніх лап - він може підхрюкати вам[/quote]
То почухайте. Ви до нього ближче
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 12:57
Investor_K
То почухайте. Ви до нього ближче
Лінощі - не найкращий помічник в досягненні визначених цілей. З таким підходом єдина пісня , яку ви почуєте, буде Фридерика Шопена (третя частина його «Фортепіанної сонати №2, сі-бемоль мінор, op. 35»).
Hotab
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 13:08
Hotab написав:
То почухайте. Ви до нього ближче
Лінощі - не найкращий помічник в досягненні визначених цілей. З таким підходом єдина пісня , яку ви почуєте, буде Фридерика Шопена (третя частина його «Фортепіанної сонати №2, сі-бемоль мінор, op. 35»).
Я хоч і старий, але гордий. Тому ви маєте це зробити. Тим паче, що це ваш косяк, бо не впорались з вокалом.
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:21
Що саме?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 15:22
Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Hotab
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:20
Hotab написав: Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Може, репетирують хоровий спів?
Investor_K
Повідомлень: 10730
З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 918 раз.
Додано: Нед 14 вер, 2025 16:30
Investor_K написав: Hotab написав: Investor_K написав:
Що саме?
Барабашов зайшов до нього в гості
Може, репетирують хоровий спів?
Крики Вадіка «ширше рот, ширше рот!» не завжди означають, що Барабашов фальшивить пісню.
Hotab
Повідомлень: 16322
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 395 раз.
- Подякували: 2490 раз.
