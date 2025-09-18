RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:13

  prodigy написав:Shaman в чистому виді ексгібіціонізм літньої людини

з Інвестором К все було добре доки він не почав своє шоу

років 25 тому ми сиділи з другом і молодими дівчатами в барі біля самого Чорного моря,
бар був непоказний, але пілон шест для танців там був, після виступу профі на сцену вибігла сп'яніла аматорка (дівчина у віці 18 років, трохи зайвої ваги)-вона намагалась заскочити на шест(невдало), потім сісти на шпагат-тоді у неї тріснули брюки між ніг...треба було на цьому зупинитись, але після шампанському вона була "сполна отваги" і продовжила доки брюки не розірвались далі на дупі і всі побачили "стриптиз"
весь бар реготав, аплодував і вимагав не зупинятись, у дівчини була "хвилина слави",
може єдина в житті (на той момент)

не заважайте інвертору сідати на шпагат

Хто ви такий і з якої гілки вас сюди занесло?
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:21

Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:29

  Investor_K написав:Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу

пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках 8)
Повідомлення Додано: Чет 18 вер, 2025 20:42

  Shaman написав:
  Investor_K написав:Мабуть, якийсь ноунейм з пустим контекстом вирішив попіаритись у топовій гілці, щоб звернути на себе увагу

пан Інвестор - форумчан треба знати по ніках 8)

Мабуть, різні інтереси. Мене цікавлять гроші і нерухомість. Ну і ще я сам собою цікавлюсь, бо дуже талановита людина. А цей товариш, мабуть, з якихось другорядних гілок. Друга ліга.
