За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 05:16

  Investor_K написав:Хотаб дуже правильно писав про суху гілку бамбука.
Хочу вам надати рятівну соломинку, щоб підвищити ККД участі.
Заспівайте пісню на мою честь

Де звіт про виконане завдання? Що це за відношення до доручень мудрого керівництва?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 08:40

  Investor_K написав:
  Hotab написав:Investor_K , діду, це правда?

Зображення

То є так, синку.

Правда про навчання в Китаї чи про Троєщину?
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 08:52

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Троєщина
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 10:41

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Это вы у нас в Ленинском районе не были.
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:36

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотаб дуже правильно писав про суху гілку бамбука.
Хочу вам надати рятівну соломинку, щоб підвищити ККД участі.
Заспівайте пісню на мою честь

Де звіт про виконане завдання? Що це за відношення до доручень мудрого керівництва?

в якій палаті в нас мудре керівництво?.. :lol:
Повідомлення Додано: Пон 22 вер, 2025 11:47

  Shaman написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Хотаб дуже правильно писав про суху гілку бамбука.
Хочу вам надати рятівну соломинку, щоб підвищити ККД участі.
Заспівайте пісню на мою честь

Де звіт про виконане завдання? Що це за відношення до доручень мудрого керівництва?

в якій палаті в нас мудре керівництво?.. :lol:

А ви де взагалі?
