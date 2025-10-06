|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Суб 04 жов, 2025 17:57
Сибарит написав: Investor_K написав:
Хотабе та барабашов
У чому сенс вашого життя, друзі?
Думками щодо відповіді на це запитання запрошую поділитися усіх форумчан
[/quote]
Откуда остальным форумчанам знать, в чем смысл их жизни? 😁[/quote]
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Investor_K
Додано: Нед 05 жов, 2025 10:12
Investor_K написав:
Джерело знань?
Джерелом знань може бути різні носіі. Люди, книги, соціальні платформи, власний рлзум тощо
Пане Сибарите,
Ви задоволені відповіддю Велмкого Інвестора? Чи маєте доповнення?
Investor_K
Додано: Нед 05 жов, 2025 21:28
Зробимо цю гілку місцем дружніх творчих та інтелектуальних спілкувань
Investor_K
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:10
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
барабашов
Додано: Нед 05 жов, 2025 22:50
барабашов написав:
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу
Investor_K
Додано: Пон 06 жов, 2025 10:44
Бандэрас и петь ещё умеет?
Я думал только молодых Салм(ну и Сар до спыску) дрючить
Как он в "Отчаянном" красиво отодрал!
Найробским и хартумским жиголо учиться и ещё раз(на выкорыстаннойНадеГавченке) учиться
барабашов
Додано: Пон 06 жов, 2025 11:37
Investor_K написав: барабашов написав:
Без клипа с Тохой и Сарой не получится спилкування.
Сара Брайтман, Антонио Бандерас «Призрак опери», youtube,
Насолоджуйтесь і дякуйте Великого Інвестора двічі на добу
Слабенько
Сибарит
