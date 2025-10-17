RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:45

Поразки хотаба

Great Investor vs Hotab 1-0
Great Investor vs Hotab and fox767676 (proxy) 2-0
Great Investor vs Hotab and anduzenko 3-0.

Хотабе, ви не втомилися весь час інтелектуально програвати разом з усіма вашими проксі Великому Інвестору?
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:48

Investor_K

Хотабе, ви не втомилися


Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.

Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.

Діти-аутисти легко грають в карти самі з собою почергово беручи до рук карти то одного гравця , то іншого. Завжди теж виграють
Потім вони виростають , і навіть проходять якось на форум фінанс
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 19:55

  Hotab написав:Investor_K

Хотабе, ви не втомилися


Ні.
Більше того, я радий за вас як переможця, який змагається сам з собою і завжди виграЄ.

Дякую що повідомили 3-м форумчанам, що вони брали участь в змаганнях.

З вами приємно мати справу. Ви вмієте гідно програвати.
Повідомлення Додано: П'ят 17 жов, 2025 21:16

Новий гарний вірш

Напишу вночі і зрання викладу. Якщо шановні форумчани захочуть його покращити Welcome. Це все буде завтра. Завтра. Слідкуйте за гілкою
