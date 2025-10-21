|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:09
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
fox767676
Повідомлень: 4589
З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:17
fox
Investor_K написав:
Не буває дурних запитань. Є лише дурні відповіді.
це не Хотаб
, це хтось з повністю відірваним дахом...
Shaman
Повідомлень: 10158
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:20
fox767676 написав:
Нет неразрешимых проблем, есть неприятные решения
подумав fox
, й зрозумів, що горлянку він таки натренує
Shaman
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:24
ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом
fox767676
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 198 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:34
fox767676 написав:
ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом
та ти всіх оточуючих вважаєш інвалідами - як буль-який місцевий дурник
Shaman
- Повідомлень: 10158
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 786 раз.
- Подякували: 1665 раз.
Додано: Вів 21 жов, 2025 18:45
Shaman написав: fox767676 написав:
ну то дійсно, Хотаб жаліє бідолаху Шамана з усіх сил
А я менш сентиментальний та політкоректний, можу іноді назвати інваліда інвалідом
та ти всіх оточуючих вважаєш інвалідами - як буль-який місцевий дурник
брехня примітивана якраз на рівні олігофрена
є список лайків - там люди з цікавими думками, інтересами, біографіею
а стерильний інвалід з ретранслятором марафону замість голови цього всього не має
fox767676
- Повідомлень: 4589
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 422 раз.
- Подякували: 198 раз.
