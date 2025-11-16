|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:27
Investor_K написав:
Поясніть плз пропозицію
Слово получилось красивое 😎
Сибарит
Форумчанин року
Повідомлень: 9091
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6503 раз.
Подякували: 21690 раз.
Профіль
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:32
Сибарит написав: Investor_K написав:
Поясніть плз пропозицію
Слово получилось красивое 😎
А інші запитання?
Investor_K
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:36
Investor_K написав: Investor_K написав:
Я вважаю, що Великий Інвестор гуморно тролить.
Версія 2
Якщо вона правдива, то ті, хто всерйоз сприйняв цю тему та нервово на неі реагував, повні лохи. Але ж серед них і мій хвостатий друг. Теж не можу. Який не є, але ж мій друг.
Крім того, згідно теоріі пана шамана, троль обовʼязково має розкритися і в цей час можна нанести потужного удару у відповідь. Цього також немає. Тому змушений не погодитись з паном шаманом та барабашовим. Не троллінг.
Це?... барабаний дріб... (саме так, по дупі Барабашова)
Shaman
Повідомлень: 10473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:42
Investor_K написав: Сибарит написав: Investor_K написав:
Поясніть плз пропозицію
Слово получилось красивое 😎
А інші запитання?
Пане Сибарите. Ми ж з Вами серйозні люди. Крім назви має бути ще й наукове підгрунтя
Investor_K
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 11:48
Сибарит написав: Investor_K написав:
Назва нового способу комунікацій?
Предлагаю название аутокоммуникация 😁
ви оце обережніше з термінами.
а то хтось переплутає з аутофеляція чи з аутоасфіксіофілія. в першому випадку хіба що поперек скрутить, а в іншому можемо втратити видатних особистостей.
хоча Барабашов страждає - там не те ще аутофеляція, там й візуальний контакт встановити не може
Shaman
Повідомлень: 10473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:50
Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.
Investor_K
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:55
Investor_K написав:
Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.
Мені здається, що це девіз цієі гілки
Investor_K
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:56
Investor_K написав:
Інше (поясніть).
Версія 4.
Наразі ідей немає. Але це лише наразі.
Investor_K
Повідомлень: 11000
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 920 раз.
Додано: Нед 16 лис, 2025 12:58
Investor_K написав: Investor_K написав:
Нам, розумними людям , завжди є про що поговорити. Навіть, якщо відсутня,власне, тема для обговорення.
Мені здається, що це девіз цієі гілки
ось вам приклад аутокомунікації
але хтось може назвати це дисоціативний розлад ідентичності
ви так чутко відчуєте це в інших - бачите в інших знайомі риси?
Shaman
Повідомлень: 10473
З нами з: 29.09.19
Подякував: 791 раз.
Подякували: 1677 раз.
