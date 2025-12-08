|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:30
Все інше пиво - неорганічне, тобто з соди, вапна, піску і води
Faceless
- Модератор
Профіль
Додано: Пон 08 гру, 2025 18:42
Не неорганічне, а не органічне
Investor_K
- Повідомлень: 11046
- З нами з: 21.12.09
Профіль
