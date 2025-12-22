|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:11
барабашов написав:
Тов.Панда!
Во первых - какая бука на букву "с" удаляет мои сообщения восхваляющие вашу финансовую гениальность и справедливость к(пока) троещинским соотечественникам?
Во вторых - вы будете баллотироваться на пост Гетьмана в случае если Пентагон нам разрешит эти выборы? Ну шоб я знал за кого агитировать и у кого я буду главой АП?
Я на простого народного депутата. Офіційне працевлаштування помічником Вас влаштує? Будете допомагати з питань благоустрою та застрічі з мешканцями? Можна і позаштатеим, якщо Ви за покликом серця
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:16
Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:36
Shaman написав: барабашов написав:
Тов.Панда!
Во первых - какая бука на букву "с" удаляет мои сообщения восхваляющие вашу финансовую гениальность и справедливость к(пока) троещинским соотечественникам?
Во вторых - вы будете баллотироваться на пост Гетьмана в случае если Пентагон нам разрешит эти выборы? Ну шоб я знал за кого агитировать и у кого я буду главой АП?
Не бывать этому, пурпурный лицемерный боров... Ты мечтаешь о том, чтобы управлять, диктовать и влиять? О том, чтобы решать? Не бывать этому. Решать ты можешь исключительно вопросы собственных геммороидных шишек, да и тут, в твоей собственной заднице, твои решения мало что будут значить.
(с)
И модер вот это фсё не "видит"?
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4138
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 629 раз.
- Подякували: 511 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:54
При чому тут це?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11103
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|