|
|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Пон 22 гру, 2025 20:54
При чому тут це?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 06:55
Investor_K написав:
Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця
А навпаки? За гроші та без серця?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:17
Investor_K написав:
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. anduzenko +1
5. Козак-характерник +1
6. UA +1
7. yama +1
8. Бетон +1
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Faceless -1
16. unicdima -1
17. sergey_sryvkin -1
18. prodigy -5
19. fox767676 -12
20. Hotab -26
1. Сибарит +3
2. барабашов +2
3. Shaman +1
4. Козак-характерник +1
5. UA +1
6. yama +1
7. Бетон +1
8. anduzenko 0
9. pesikot 0
10. airmax78 0
11. flyman 0
12. Vadim_ 0
13. Успіх 0
14. sergey_stasyuk555 0
15. Господар Вельзевула 0
16. Faceless -1
17. unicdima -1
18. sergey_sryvkin -1
19. prodigy -5
20. fox767676 -15
21. Hotab -29
Приєднався до спілкування Господар Вельзевула
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:30
Investor_K написав:
Барабашове, чи готові ви творити добро не за гроші, а за покликом серця
Как это нэ за грошы?
Люди по африкам вон за поклыком виллы у Дубровнике мотаются, а я шо - лох с ул.ШоломаАлейхема?
Мне деньги вперёд.
И я с вами так сказать, как Азиров с ВиктрХФёдорычем, до конца!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5546
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 295 раз.
- Подякували: 364 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 12:45
барабашов написав:
И я с вами так сказать, как Азиров с ВиктрХФёдорычем, до конца!
Мене такий кінець не цікавить. Мене цікавить памятник на Троєщині.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 13:14
Investor_K написав:
Мене цікавить памятник на Троєщині.
может, всё-таки Вас удовлетворит бюст на родине?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:15
Investor_K написав: maniachello написав: Investor_K написав:
Мене цікавить памятник на Троєщині.
может, всё-таки Вас удовлетворит бюст на родине?
Троєщина
угораздило ж Вас...
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 441
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Вів 23 гру, 2025 14:21
maniachello написав:
угораздило ж Вас...
Тільки не треба мені заздрити. Я такого не люблю.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11110
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|