#<1 ... 103104105106 Додано: Чет 25 гру, 2025 20:27 Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав: На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.

Може й собі куди піти?

Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий? На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.Може й собі куди піти?Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?

Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку? Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?

у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа

А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете? А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете? Investor_K

Investor_K Повідомлень: 11129 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 920 раз. Додано: Чет 25 гру, 2025 20:49 ви краще почніть з власного банку - а там й з дипломом може хтось допоможе. а ви оце курсові, дипломна...

у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа

А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете? А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете?

Shaman Повідомлень: 11165 З нами з: 29.09.19 Подякував: 800 раз. Подякували: 1698 раз.

Додано: Чет 25 гру, 2025 20:57 То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше. Investor_K Повідомлень: 11129 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 920 раз.

Повідомлень: 11129 З нами з: 21.12.09 Подякував: 0 раз. Подякували: 920 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 25 гру, 2025 21:09 Investor_K написав: То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше. То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.

Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите! Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите! Сибарит

