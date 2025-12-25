|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:27
Shaman написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
На днях зустрів свою давню знайому. Вона у 77 років студентка 3курса. Отримує стипендію як відмінниця.
Може й собі куди піти?
Я оце останні 20 років приглядаюсь до економічного напрямку. На 2 форумах економічних активний учасник. Мені дуже подобається термін *фінансові агрегати та інструменти*. Може, піти на фінансовий?
Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?
у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа
А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11129
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:49
Investor_K написав: Shaman написав: Investor_K написав:
Якщо магістра отримаю в 86 років, чи зможу до 100 років зробити достойну карʼєру у банку?
у власному - легко. або в хедж-фонді - у вас вік якраз непоганий для деяких речей. пошукайте мемуари Мейдоффа
А Ви мені з курсовими та дипломною(якщо доживу) допоможете?
ви краще почніть з власного банку - а там й з дипломом може хтось допоможе. а ви оце курсові, дипломна...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11165
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 800 раз.
- Подякували: 1698 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 25 гру, 2025 20:57
То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11129
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 920 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 25 гру, 2025 21:09
Investor_K написав:
То порадьте мені плз, який банк купити? Аде мені ото аби подешевше.
Скоро будут распродавать госбанки. Не пропустите!
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 9203
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6509 раз.
- Подякували: 21715 раз.
-
-
Профіль
-
-
135
84
38
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор