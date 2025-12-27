|
|
|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 27 гру, 2025 09:44
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:02
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Куля була в лоба?
Додано: Суб 27 гру, 2025 10:52
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
Картоху хоть жарить на генеральском сале будете, не на маргарине ж?
Додано: Суб 27 гру, 2025 11:05
Додано: Суб 27 гру, 2025 13:45
катлеты , даже из совковой столовки 1980г на Днепропетровской я бы с удовольствием сейчас повечеряв и первое суп харчо
п.с. а шницели и тефтели..., да , почьти без мяса но вкусно
|