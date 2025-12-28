RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:02

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився

шо , у берлогу?

Так. З автономнимиопаленням та джерелами ЕЕ
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:31

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.
Я оце готуюся до зимового відпочинку. Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився

шо , у берлогу?

Так. З автономнимиопаленням та джерелами ЕЕ

откуда? спілкування з ші закриваю, всё
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 28 гру, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 11:32

Оттуда
Повідомлення Додано: Нед 28 гру, 2025 12:02

Бріджит Бардо померла у віці 91рік. На жаль, життя Не є нескінченим. Усе має початок та завершення.
