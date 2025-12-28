|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:02
Vadim_ написав: Investor_K написав:
Друзі, свого часу легендарний квестор радив дивитися якісні фільми.Я оце готуюся до зимового відпочинку.
Порадьте плз фільми до перегляду. Наприклад, які вас вразили та примусили переосмислити деякі істини.
Топ 100 фільмів в історіі кінематографа вже майже усі передивився
шо , у берлогу?
Так. З автономнимиопаленням та джерелами ЕЕ
Investor_K
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:31
откуда? спілкування з ші закриваю, всё
Востаннє редагувалось Vadim_
в Нед 28 гру, 2025 11:32, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
Додано: Нед 28 гру, 2025 11:32
Оттуда
Investor_K
Додано: Нед 28 гру, 2025 12:02
Бріджит Бардо померла у віці 91рік. На жаль, життя Не є нескінченим. Усе має початок та завершення.
Investor_K
