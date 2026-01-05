RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 15:22

  Investor_K написав:Тоді була інша людина.

але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?
Vadim_
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:55

  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Тоді була інша людина.

але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?

Так і уряд вже змінився
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 10:45

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:
  Investor_K написав:Тоді була інша людина.

але при цій владі, призначеною цією владою,
не знаєте де вона зараз , мабуть в окопі під Купьянськом чі в Іспании?

Так і уряд вже змінився

цирк уехал, а клоуны остались
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 13:56

Це загальний піс-дьож. Конкретні, ПІБ можете назвати?
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:04

  Investor_K написав:Це загальний піс-дьож. Конкретні, ПІБ можете назвати?

я Вам нарисую
Зображення
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 14:34

Investor_K, пролетели Вы мимо Премии :shock:
Форумчани року 2026
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 15:17

  maniachello написав:Investor_K, пролетели Вы мимо Премии :shock:
Форумчани року 2026

Я людина скромна. Мені це не потрібно.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:20

  Investor_K написав:
  maniachello написав:Investor_K, пролетели Вы мимо Премии :shock:
Форумчани року 2026

Я людина скромна. Мені це не потрібно.

Ваша скромность не знает границ. В пределах разумного.
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:38

  maniachello написав:
  Investor_K написав:
  maniachello написав:Investor_K, пролетели Вы мимо Премии :shock:
Форумчани року 2026

Я людина скромна. Мені це не потрібно.

Ваша скромность не знает границ. В пределах разумного.

Про мене весь минулий рік тут обговорення. Пропоную 2026 рік присвяти іншій людині. Наприклад, Вам. Ви зареєстровані майже 16 років тому. І така низька активність у повідомленнях. І от Ви раптом почали писати нормально повідомлень у цій гілці. Чому так? Яке пояснення?
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 05 січ, 2026 16:45

  Investor_K написав:Про мене весь минулий рік тут обговорення. Пропоную 2026 рік присвяти іншій людині. Наприклад, Вам. Ви зареєстровані майже 16 років тому. І така низька активність у повідомленнях. І от Ви раптом почали писати нормально повідомлень у цій гілці. Чому так? Яке пояснення?

видимо, кризис среднего возраста :roll:
