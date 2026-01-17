RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 11:08

То були гарні часи. Романтика. І всі були сповнені надіі.
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 13:48

  Investor_K написав:То були гарні часи. Романтика. І всі були сповнені надіі.

заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях" :( ...
Vadim_
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 19:29

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Vadim_ написав:заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях" ...


Тут би горячого чаю попити...
Investor_K
Повідомлення Додано: Суб 17 січ, 2026 21:12

Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 00:14

  Investor_K написав:
  Vadim_ написав:заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях" ...


Тут би горячого чаю попити...


Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.
Господар Вельзевула
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 01:10

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Господар Вельзевула написав:Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.


он шел за чаем, а получил свежую верблюжатину (из киевского зоопарка?)
fox767676
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 01:12

  fox767676 написав:
  Господар Вельзевула написав:Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.


он шел за чаем, а получил свежую верблюжатину (из киевского зоопарка?)

В оновленому рейтингу на перше місце виходить верблюд. Зігрів замерзлого
Hotab
