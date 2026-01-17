|
За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 17 січ, 2026 11:08
То були гарні часи. Романтика. І всі були сповнені надіі.
Investor_K
- Повідомлень: 11299
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 13:48
Investor_K написав:
То були гарні часи. Романтика. І всі були сповнені надіі
.
заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях"
Vadim_
- Повідомлень: 4509
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 642 раз.
- Подякували: 525 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 19:29
Vadim_ написав:
заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях" ...
Тут би горячого чаю попити...
Investor_K
- Повідомлень: 11299
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Суб 17 січ, 2026 21:12
Чи доводилось комусь куштувати мясо верблюда? Як враження?
Investor_K
- Повідомлень: 11299
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 921 раз.
Додано: Нед 18 січ, 2026 00:14
Investor_K написав: Vadim_ написав:
заробити, як і зараз ,хто на хліб, хто хабарями на маєток у Іспанії, так завжди, нажаль в совке и "братьях" ...
Тут би горячого чаю попити...
Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.
Господар Вельзевула
- Повідомлень: 1160
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 52 раз.
Додано: Нед 18 січ, 2026 01:10
Господар Вельзевула написав:
Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.
он шел за чаем, а получил свежую верблюжатину (из киевского зоопарка?)
fox767676
- Повідомлень: 5116
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 426 раз.
- Подякували: 214 раз.
Додано: Нед 18 січ, 2026 01:12
fox767676 написав: Господар Вельзевула написав:
Сходите в ближайший пункт незламности.
Там вроде дают чай.Или продают, я не в курсе.
он шел за чаем, а получил свежую верблюжатину (из киевского зоопарка?)
В оновленому рейтингу на перше місце виходить верблюд. Зігрів замерзлого
Hotab
- Форумчанин року
- Повідомлень: 17626
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2560 раз.
