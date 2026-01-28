|
За що ми любимо Інвестора_К?
Додано: Сер 28 січ, 2026 11:54
Investor_K написав: Прохожий написав:Investor_K
хорошо быть пандой на трое зимой 26го?
Яка мета цього запитання?
Это они, наши переможни потужныкы, постоянно напоминают, что все у кого три складочки на затылке, нет кубиков спереди и вес пудов 7-…, не замёрзнут и при минус 25 на улице на лавочке и трезвым.
Но мы поступим проще - переедем жить к ним в их хоромы с отоплением и горячей водой 24/7, и будем плескаться в джакузи, пока хозяева будут на чердаке сушиться, у виде бастурмы, к праздничному(на масленицу) пиву и крепчаку.
Додано: Сер 28 січ, 2026 12:46
Анна Луковина? Это что-то из Onlyfans, наверное
1
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:09
maniachello
Пишуть що мільярдерка і готова усім по 100000 грн дати. Вірити?
Додано: Сер 28 січ, 2026 15:31
Investor_K написав: Investor_K написав:
Доллар попер вниз
Час переходити у гривневі депозити або ОВДП
Хто позавчора не послухав Мудрого, завтра буде пізно.
Додано: Сер 28 січ, 2026 16:41
барабашов написав:
Это они, наши переможни потужныкы, постоянно напоминают, что все у кого три складочки на затылке, нет кубиков спереди и вес пудов 7-…, не замёрзнут и при минус 25 на улице на лавочке и трезвым.
Но мы поступим проще - переедем жить к ним в их хоромы с отоплением и горячей водой 24/7, и будем плескаться в джакузи, пока хозяева будут на чердаке сушиться, у виде бастурмы, к праздничному(на масленицу) пиву и крепчаку.
Дублювання повідомлення - це флешмоб?
Чи є бажаючі підтримати такий флешмоб?
Додано: Сер 28 січ, 2026 19:50
Investor_K написав: Investor_K написав: Investor_K написав:
Доллар попер вниз
Час переходити у гривневі депозити або ОВДП
Хто позавчора не послухав Мудрого, завтра буде пізно.
Розумні учасники форума завжди приймають рішення, базуючись виключно на фаховій думці Великого Інвестора
