За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 31 січ, 2026 16:51
Investor_K написав: maniachello написав:
Так купите
Грошей немає. Усе в нерухомості та на депозитах.
Жебракую.
Investor_K
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 17:59
Так Вы ночуете в АТБ?
maniachello
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 18:23
maniachello написав:
Так Вы ночуете в АТБ?
Marriot
Investor_K
Профіль
Додано: Суб 31 січ, 2026 18:53
Вам, конечно, виднее... Но, может, стоит попробовать Hilton?
maniachello
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 04:46
maniachello написав:
Вам, конечно, виднее... Но, может, стоит попробовать Hilton?
Грошей немає
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 10:35
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп
Надо снимать депозиты, покупать долляры
maniachello
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 11:37
maniachello написав:
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп
Надо снимать депозиты, покупать долляры
Влітку.
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 14:23
Фігово коли між рейсами забагато часу. Ото 1,5 год оптимально.
Investor_K
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 14:35
Investor_K написав: maniachello написав:
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп
Надо снимать депозиты, покупать долляры
Влітку.
х... без таблеток
Vadim_
Профіль
Додано: Нед 01 лют, 2026 14:41
Vadim_ написав: Investor_K написав: maniachello написав:
Угода про купівлю Гренландії майже узгоджена, - Трамп
Надо снимать депозиты, покупать долляры
Влітку.
х... без таблеток
Що вживаєте? Чим допомогти?
Investor_K
Профіль
