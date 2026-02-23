За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 21 лют, 2026 17:45
Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.
Додано: Суб 21 лют, 2026 19:03
барабашов написав:
Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.
Я ж писав про це. Наразі немає додаткової інформації.
Додано: Нед 22 лют, 2026 04:37
Не дають старому відпочити
Додано: Нед 22 лют, 2026 20:02
У гілці про нерухомість сьогодні провів безкоштовний майстер клас. What Special One does mean!
Додано: Нед 22 лют, 2026 23:36
Разнообразим пасхальноверблюжье меню деликатесом
Мапутским
Или мапутянским
https://www.facebook.com/share/v/1DD3jJfenm/
Додано: Пон 23 лют, 2026 06:16
Спробуйте 1 раз верблюжатину і Вас відпустить. Це з власного досвіду
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:02
Investor_K написав:
Вчора оприлюднили такий нежданчик. Один з найбільших банків краіни. У деяких клієнтів хакери списали кошти. Банк ім наче повернув. Ставки по депо могли б трохи й підвищити своїм клієнтам. За те, що ми навіть в таких умовах є лояльними.
Мене ця історія більше турбує за усіх зайців Троєщини разом узятих
Не любите тварин, значить.
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:11
Frant написав:
Вчора оприлюднили такий нежданчик. Один з найбільших банків краіни. У деяких клієнтів хакери списали кошти. Банк ім наче повернув. Ставки по депо могли б трохи й підвищити своїм клієнтам. За те, що ми навіть в таких умовах є лояльними.
Мене ця історія більше турбує за усіх зайців Троєщини разом узятих
Не любите тварин, значить.
Залежить від способу приготування. Як вважаєте, мясо кінг-конга яке на смак? )))
Додано: Пон 23 лют, 2026 13:58
Як вважаєте, мясо кінг-конга яке на смак?
Коли жував, видобув сметану? 😅
Додано: Пон 23 лют, 2026 16:47
Що там хвилює Проклятого? Чим воно знову озабочене?
