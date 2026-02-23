RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 17:45

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.
барабашов
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 19:03

  барабашов написав:Ну и как эта туркестанская лошадка, вкусна или нет?
В Марокко кэмелошашлыки делают из тёмного мяса, а тут светлое, наверно помягче и сочней.

Я ж писав про це. Наразі немає додаткової інформації.
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 04:37

Не дають старому відпочити
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 20:02

У гілці про нерухомість сьогодні провів безкоштовний майстер клас. What Special One does mean!
Investor_K
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 23:36

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Разнообразим пасхальноверблюжье меню деликатесом
Мапутским
Или мапутянским
https://www.facebook.com/share/v/1DD3jJfenm/
барабашов
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 06:16

  барабашов написав:Разнообразим пасхальноверблюжье меню деликатесом
Мапутским
Или мапутянским
https://www.facebook.com/share/v/1DD3jJfenm/

Спробуйте 1 раз верблюжатину і Вас відпустить. Це з власного досвіду
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 13:02

  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Вчора оприлюднили такий нежданчик. Один з найбільших банків краіни. У деяких клієнтів хакери списали кошти. Банк ім наче повернув. Ставки по депо могли б трохи й підвищити своїм клієнтам. За те, що ми навіть в таких умовах є лояльними.

Мене ця історія більше турбує за усіх зайців Троєщини разом узятих

Не любите тварин, значить.
Frant
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 13:11

  Frant написав:
  Investor_K написав:
  Investor_K написав:Вчора оприлюднили такий нежданчик. Один з найбільших банків краіни. У деяких клієнтів хакери списали кошти. Банк ім наче повернув. Ставки по депо могли б трохи й підвищити своїм клієнтам. За те, що ми навіть в таких умовах є лояльними.

Мене ця історія більше турбує за усіх зайців Троєщини разом узятих

Не любите тварин, значить.

Залежить від способу приготування. Як вважаєте, мясо кінг-конга яке на смак? )))
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 13:58

«Це не молоко,це кінг конг сволочь»,- кричав на Троєщині дід


Як вважаєте, мясо кінг-конга яке на смак?


Коли жував, видобув сметану? 😅
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 16:47

Що там хвилює Проклятого? Чим воно знову озабочене?
Investor_K
