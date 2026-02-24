RSS
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Вів 24 лют, 2026 05:09

24.02.2026

4 роки смертоносної війни.
Investor_K
Вів 24 лют, 2026 12:58

  Investor_K написав:Невчасно і недальновидно.


Схоже, що почитав розумну людину і дав задній хід. Радитися требя до, а не читати після!
Investor_K
Вів 24 лют, 2026 13:31

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Тов.Панда - а вы ели крокодила с гриля или хоть кукуя какого парагвайского под унаги-глазурью с печи?
барабашов
Вів 24 лют, 2026 13:41

  барабашов написав:Тов.Панда - а вы ели крокодила с гриля или хоть кукуя какого парагвайского под унаги-глазурью с печи?


Никак нет, товарищ барабащов! Приступайте к исполнению!
Investor_K
Вів 24 лют, 2026 18:18

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Так денег нет в ЮВА или Эквадор скататься.
Да и щас именно не выпустят.
Надо комиссию проходить а это тоже небесплатно
барабашов
Вів 24 лют, 2026 19:09

  барабашов написав:Так денег нет в ЮВА или Эквадор скататься.
Да и щас именно не выпустят.
Надо комиссию проходить а это тоже небесплатно

Але ж ніхто не завадить Вам у свободі…..мріяти. Ви вільна у праві мріяти людина. Мрійте і діліться своіми мріями!
Investor_K
