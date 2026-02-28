|
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Суб 28 лют, 2026 09:51
Атака на Іран
Сьогодні розпочалася з боку США та Ізраілю.
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:24
Re: За що ми любимо Інвестора_К?
В свете последних событий в Персии мы невероятно и просто очень любим ИнвестораК!
Потому что будем восстанавливать их рынок жилой и не только недвижимости ну и конечно закусывать отмечание успехов на нём лучшей персидской чёрной икрой!
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:45
Додано: Суб 28 лют, 2026 11:46
Я не залучений до цього. Трамп як завжди забув зі мною порадитись
Додано: Суб 28 лют, 2026 13:50
Додано: Суб 28 лют, 2026 16:05
