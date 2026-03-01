|
|
За що ми любимо Інвестора_К?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: Нед 01 бер, 2026 09:46
По ціні дубайських.
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 11478
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 922 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 01 бер, 2026 10:00
Investor_K написав:
По ціні дубайських.
по цене дубайского шоколада?
-
maniachello
-
-
- Повідомлень: 593
- З нами з: 25.03.08
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 67 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему