За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості.
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:55

От пан Сибарит виіє робити пропозиціі, від яких неможливо відмовитись))))
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 09:56

  Investor_K написав:Хочу бабушатник 30 квадратів на Троі продати за 999000$

Я хочу заробляти великі-превеликі гроші,
Бо хоч вони погано пахнуть, але такі хороші!
Кататися по місту в блискучому довгому лімузині,
Й купувати речі в дорогому магазині.
Я хочу, щоб мене любили високі фотомоделі,
Щоб з ними розважатися в п'ятизірковому готелі.
Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!

(с) Тартак "100%-й плагіат"
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:22

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Хочу бабушатник 30 квадратів на Троі продати за 999000$

Rich Arabian вам в допомогу.
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:25

  maniachello написав:Повісити на шию три кілограми золота
І щоб в житті не брати в руки ні серпа, ні молота!

Ну вот и где логика?
Какой смысл не брать тяжёлого в руки, если на шее уже висит 3 кг? 😁
Сибарит
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 10:42

Пилите гири, маньячело, они золотие
Investor_K
Повідомлення Додано: Пон 02 бер, 2026 11:14

  Investor_K написав:Пилите гири, маньячело, они золотие

я не беру в руки тяжелое :lol:
это некошерно
