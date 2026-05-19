Не пытаюсь навязать свои вкусы, но мне кажется, что пряный Кэп.Морган поярче.
На смак, скажу чесно, вони мені схожі, я їх розрізняю так само важко як кока і пепсі.
Був в мене словарний батл на цю тему з борт провідником , який , як і більшість бортпровідників яких я знаю, має досвід бармена і офіціанта . Він стверджував що Морган класом вище. Я - що Бакарді.
ШІ ставить Бакарді трохи вище, здається.
Відносно Окхарду, там же 35% алкоголь vs 40 у Бакарді, і відповідно цінник. Сьогодні в BOX -market в своєму будинку бачив кілограмовий Окхард 499 грн, а Бакарді 549. Схоже що це акція постачальника, Бокс ніколи не вважався діскаунтером