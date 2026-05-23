Украинцев призывают воздержаться от поездок в ДР Конго из-за вспышки Эболы
По информации МИД Украины, вирус Эбола стремительно распространяется по провинциям Итури и Южное Киву.
Украинцам, которые уже находятся на территории страны, нужно воздержаться от поездок в эти провинции, следовать указаниям местных властей и отслеживать официальные сообщения посольства Украины в Конго, отметили в ведомстве.
Investor_K написав:
Пишуть, що хвороба виходить з під контролю. Якась невстановлена особа з хворобою виіхала з Конго до Украіни. Поки летіла та іхала - заразила інших людей.