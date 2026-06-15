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За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 15 чер, 2026 09:29
Ці 13 асоціацій - це ті, кого не мало бути. Нахіба вони там потрібні?
Тай рекорд Клозе, можливо, встояв би.
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Додано: Пон 15 чер, 2026 10:56
оракул с Троещины, брать акции SPCX?
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maniachello
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Додано: Пон 15 чер, 2026 12:40
maniachello написав:оракул с Троещины
, брать акции SPCX?
Це ви до кого? Позвати Павла Степановича?
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Investor_K
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Додано: Пон 15 чер, 2026 13:34
Shaman написав: Investor_K написав:
Вітаю Президента США Дональда Трампа з 80 річчям!
Пане Президенте, приізжайте до Києва, до мене на Трощину. Випємо віскі.
у вас проводять турнір UFC? отож. організуєте - тоді запрошуйте. чи ви скажете, що на Троєщині бої без правил кожен день, UFC відпочиває?
Трамп заснув вчора. А якби це було на Троі і билися хотаб та барабашов, він би не заснув. Бризги слині, крові та сперми не дали б йому заснути. Не там він щастя шукає!!!
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Додано: Пон 15 чер, 2026 14:21
Бризги слині, крові та сперми
Так, багато.
І це лише з глядацької трибуни де сидить інцесторК
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Додано: Пон 15 чер, 2026 14:26
Investor_K написав: maniachello написав:оракул с Троещины
, брать акции SPCX?
Це ви до кого? Позвати Павла Степановича?
Пашу-мерседеса зовите
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