RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Форуми Дяді Саші
та інших авторів
/
Персональні теми форумчан
/
За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 275276277278
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 08:50

Португалія - ДР Конго

Не менше 3 забитих мячів. Роналду заб'є.
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 08:58

  Investor_K написав:
  maniachello написав:вопрос остался без ответа

Спробуйте взяти і потримати у руках. За можливості понюхайте.

хочу посмотреть, как Вы всё это сделаете с акциями SPCX

Зображення
maniachello
 
Повідомлень: 756
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 14:58

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

Так у мене ж жодних запитань...
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 17 чер, 2026 17:25

Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 00:07

  Investor_K написав:Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?

Зображення
maniachello
 
Повідомлень: 756
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 03:42

  maniachello написав:
  Investor_K написав:Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?

Зображення

Оцініть плз Ваше задоволення від 1 дл 5
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 07:43

  Investor_K написав:
  maniachello написав:
  Investor_K написав:Пане маньячелло. Наскільки Ви задоволені відповідю на запитання чи брати?

Зображення

Оцініть плз Ваше задоволення від 1 дл 5

где-то между 0 и 0,1 :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 756
З нами з: 25.03.08
Подякував: 94 раз.
Подякували: 68 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 18 чер, 2026 09:15

Дякую. Тепер прошу від 1 до 10
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12148
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 927 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 275276277278
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11658)
18.06.2026 09:42
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.