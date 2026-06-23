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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 09:38

Інтервю з форумчанином року

Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
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Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50

Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:07

  maniachello написав:Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.

Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36

  Сибарит написав:
  maniachello написав:Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.

Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁

Вдємне збагачення.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 19:44

Мессі - легенда.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 22 чер, 2026 19:45

  Investor_K написав:Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
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А форумчанина -2025 -НІ!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 04:06

Франція та Норвегія - молодці
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 12:34

  Investor_K написав:Франція та Норвегія - молодці

А форумчанин -2025 -НІ!
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 15:01

  Investor_K написав:Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.


Хай лежать, вони тільки краще стають з часом . 🤭

Зображення14 днів не пройшло, може інцестор спробує повернути? Належної якості. :oops:
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 23 чер, 2026 18:59

Чи порве Кріштіану узбеків?
Investor_K
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  #<1 ... 280281282283
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