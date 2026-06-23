За що ми любимо Інвестора_К?
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Додано: Пон 22 чер, 2026 09:38
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер! Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть! Show must go on!
Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 14:50
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
maniachello
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Додано: Пон 22 чер, 2026 15:07
maniachello написав:
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁
Сибарит
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Додано: Пон 22 чер, 2026 15:36
Сибарит написав: maniachello написав:
Каждый раз, когда $SPCX растёт всего на $1 состояние Илона Маска увеличивается примерно на $6,3 млрд.
Максимум за последний год 225, сейчас 185. Это же насколько несчастный обеднел 😁
Вдємне збагачення.
Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:44
Мессі - легенда.
Investor_K
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Додано: Пон 22 чер, 2026 19:45
Investor_K написав:
Колись памятаю адміни брали інтервю у budivelnik як найкращого форумчанина. Дуже крута історія!
Пропоную адміністрації взяти також інтервю у форумчанина року- 2025. Інтерактивність - супер!
Бажано у прямомі ефірі. Запитання будуть!
Show must go on!
А форумчанина -2025 -НІ!
Investor_K
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Додано: Вів 23 чер, 2026 04:06
Франція та Норвегія - молодці
Investor_K
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Додано: Вів 23 чер, 2026 12:34
Investor_K написав:
Франція та Норвегія - молодці
А форумчанин -2025 -НІ!
Investor_K
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Додано: Вів 23 чер, 2026 15:01
Investor_K написав:
Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.
Хай лежать, вони тільки краще стають з часом . 🤭
14 днів не пройшло, може інцестор спробує повернути? Належної якості.
Hotab
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Додано: Вів 23 чер, 2026 18:59
Чи порве Кріштіану узбеків?
Investor_K
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