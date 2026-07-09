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За що ми любимо Інвестора_К?

За що ми любимо Інвестора_К?
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Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
  #<1 ... 290291292293>
Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 15:03

  Ірина_ писал(а):
  Investor_K писал(а):
  Investor_K писал(а):Друзі, не стримуйте себе.

Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують


Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор :wink: Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму 8)

Це легкий шлях. Тоді подяка і похвала є очевидними та зрозумілими. Мені більше подобаються складні шляхи.
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 15:26

Та й взагалі. Ділитися своїм досвідом заробляння першого мільйона іноді не дозволяє КК)))
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 16:08

«Мільйонер» з лосями


Сьогодні в Ощаді купив євро по 51.74.



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Hotab
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:05

  Ірина_ писал(а):
  Investor_K писал(а):
  Investor_K писал(а):Друзі, не стримуйте себе.

Я бачу пані Ірина та пан Faceless себе стримують


Якщо хочете, щоб Вас хвалили, найкращий спосіб — написати щось справді корисне. Поділіться своїм досвідом або аналізом про інвестиції як Великий інвестор :wink: Розкажіть про стратегії, ризики, цікаві кейси. Тоді похвала точно буде не лише від модераторів, а й від інших учасників форуму 8)

Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:17

Я зі свого готовий також підготувати декілька запитань.
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Ср 08 июл, 2026 17:24

Re: За що ми любимо Інвестора_К?

  Investor_K писал(а):Пані Ірино, мені здається, що Ви на своєму рівні гарно підготовлені до можливого інтервʼю з форумчанином- 2025. Я впевнений, що це сприятиме популяризації форуму та просвітництву у сфері економіки та фінансів в Україні. Чи пропонували Ви найкращому учаснику форума в 2025 році дати Вам інтервю?


Дякую за турботу про мою "підготовку". Але, читаючи Ваші повідомлення, складається враження, що це не ми шукаємо героя для інтерв'ю, а хтось дуже делікатно... напрошується на нього :mrgreen: )))

Щоправда, є одна маленька проблема — я не журналіст. Освіта в мене зовсім з іншої сфери, тому інтерв'ювання не входить до переліку моїх професійних компетенцій.

І ще одна цікава деталь. Ви вже так регулярно згадуєте того форумчанина, що мимоволі починаєш думати, а чи не варто вже відкривати окрему рубрику "Щоденна згадка про найкращого форумчанина 2025 року"? Бо уваги до його персони, здається, вже більше, ніж він сам міг би собі побажати.

Тож якщо колись і буде інтерв'ю, то, боюся, першим кандидатом на нього стаєте саме Ви! Настільки послідовно просуваєте цю ідею :mrgreen:
Ірина_
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Модератор Форуму
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 09:35

Франція - Марокко

У півфінал вийде Франція
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:13

Столиця ПАР

Преторія
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:13

Столиця Таджикистана

Бішкек
Investor_K
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:14

Скільки грам у кілограмі

999 але це не точно
Investor_K
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  #<1 ... 290291292293>
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