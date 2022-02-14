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Інжур

Інжур
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:11

Інжур

Не знайшов теми, тому відкриваю нову

https://www.inzhur.reit/funds

Компанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.

Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.

Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.

цифри станом на 1 серпня 2025 року

20250 активних рахунків в Inzhur
3 401 617 183 ₴ активів в управлінні

866 796 778 ₴ виплачено дивідендів
426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів
*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025






сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів

greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17

greenozon ммм, боже збережи від них
prodigy
 
Повідомлень: 12607
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Подякував: 3323 раз.
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