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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:11 Інжур



https://www.inzhur.reit/funds



Компанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.



Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.



Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.



цифри станом на 1 серпня 2025 року



20250 активних рахунків в Inzhur

3 401 617 183 ₴ активів в управлінні



866 796 778 ₴ виплачено дивідендів

426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів

*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025













сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів



Не знайшов теми, тому відкриваю новуКомпанія, яка дає українцям змогу об'єднуватися для інвестицій у велику нерухомість і ставати її співвласниками — отримуючи дохід від орендних виплат та зростання її вартості.Так працюють фонди нерухомості — REIT (Real Estate Investment Trust). Inzhur — перша українська REIT-компанія.Від 1000₴ — і ти співвласник великої нерухомості, якою Inzhur керує у твоїх інтересах.цифри станом на 1 серпня 2025 року20250 активних рахунків в Inzhur3 401 617 183 ₴ активів в управлінні866 796 778 ₴ виплачено дивідендів426 923 219 ₴ — капіталізація 439 873 559 ₴ — виплачено дивідендів*починаючи з 14.02.2022 по 01.08.2025сьогодні значна і цікава подія - об'єдання фондів greenozon Повідомлень: 16693 З нами з: 01.06.14 Подякував: 573 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:17 greenozon ммм, боже збережи від них prodigy Повідомлень: 12607 З нами з: 03.12.13 Подякував: 3323 раз. Подякували: 3339 раз. Профіль 1 4 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:21 prodigy написав: greenozon ммм, боже збережи від них ммм, боже збережи від них



так, думки і аналітика суперечливі,

але це вже не мікро(міні) подія,

там вже мільярди і десятки тисяч вкладників,

тому варто спостерігати.... так, думки і аналітика суперечливі,але це вже не мікро(міні) подія,там вже мільярди і десятки тисяч вкладників,тому варто спостерігати.... greenozon Повідомлень: 16693 З нами з: 01.06.14 Подякував: 573 раз. Подякували: 1751 раз. Профіль 1 3 1 6 ВідповістиЦитата Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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